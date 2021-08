„Bundeskanzler Kurz ist ein Machiavellist“

Das wichtigste ist, dass die EU-Außengrenze nicht nur überwacht, sondern geschlossen wird. Wir müssen jeden illegalen Strom an Zuwanderern trockenlegen. Dazu zählt auch die Mittelmeerroute. Dort müssen notwendige Maßnahmen getroffen werden, um die Menschen wieder zurück in ihre Herkunftsländer zu bringen. Dazu ist es notwendig, dass wir auf europäischer Ebene einen klaren, rechten Politikwechsel herbeiführen. Wenn Europa nicht zur Festung wird, dann wird es zur Ruine. Wenn wir die Genfer Flüchtlingskonvention weiterhin so interpretieren wie in den letzten Jahren, dann wird unser Kontinent zu Grunde gehen.