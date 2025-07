Genußvolle Runwanderung im Silbertal

Die violett blühenden Disteln gehören zur Familie der Korbblütler. Es handelt sich dabei um auffällige, stachelige Pflanzen, die vor allem auf nährstoffreichen Böden, an Wegrändern, auf Wiesen oder Brachflächen vorkommen. Charakteristisch für viele Distelarten, darunter die Acker-Kratzdistel, die Gewöhnliche Kratzdistel oder die Sumpfkratzdistel, sind ihre leuchtend violetten, kugelförmigen Blütenköpfe, die meist zwischen Juni und September erscheinen. Die Pflanzen können je nach Art zwischen 30 Zentimetern und über eineinhalb Meter hoch werden. In alpinen Wiesen und auf subalpinen Matten sind sie wichtige Bestandteile der Vegetation und tragen zur Erhaltung der Biodiversität bei. Die Blätter sind meist tief eingeschnitten und mit kräftigen Dornen bewehrt, was den Disteln einen natürlichen Schutz vor Fraßfeinden bietet. Trotz ihres oft wehrhaften Erscheinungsbildes und ihrer stacheligen Blätter erfüllen Disteln also eine wertvolle ökologische Funktion: Ihre Blüten sind eine sehr wichtige Nektarquelle für zahlreiche Insekten, insbesondere Hummeln, Bienen und Schmetterlinge. Aber auch Vögel wie etwa der Distelfink (Stieglitz) ernähren sich von den Samen der Pflanze.