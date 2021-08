Pensionistin (82) fuhr mit Fahrrad auf Autobahn

Die betagte Dame gab an, der Beschilderung nach Kißlegg gefolgt zu sein und unabsichtlich an der Anschlussstelle Wangen Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen aufgefahren zu sein. Nach erfolgtem verkehrserzieherischem Gespräch versicherte die Dame gegenüber den anwesenden Polizeibeamten, eine so unüberlegte und gefährliche Fahrt mit dem Rad in Zukunft zu unterlassen.