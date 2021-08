Wolf zu Weißmann: „Was können Sie besser als er?“

„Gar nicht die Frage, was jemand besser kann“

Weißmann holt tief Luft, seufzt, und sagt schließlich: „Es ist gar nicht die Frage, was jemand besser kann. Es ist so, dass ich seit mittlerweile 25 Jahren im ORF arbeite. Ich war Journalist, bin jetzt Manager und habe mich seit mehr als einem Jahr mit vielen Fragen der Digitalisierung beschäftigt.“ In diese Richtung geht auch der Fokus des neuen starken Mannes am Küniglberg: „Wir müssen mit einem Umbau beginnen, einem digitalen Wandel. Ich glaube, dass ich diesen Wandel im Haus sehr glaubhaft umsetzen werde können.“