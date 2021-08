Elfmeter-Angst? Tadic ist am Punkt bereit

Nach zwei Niederlagen nimmt Hartberg am Samstag im Heimspiel gegen Ried wieder die drei Punkte ins Visier. „Wir werden wieder offensiv auftreten“, kündigte Cheftrainer Kurt Russ volle Attacke an. Wohl mit Goalgetter Dario Tadic als „Speerspitze“ - zuletzt war der Torjäger wegen seines verschossenen Elfers in Klagenfurt „am Pranger“ gestanden. Kapitän und Tormann Rene Swete fällt weiterhin nach einem Infekt aus.