„Können momentan faktisch nicht abschieben“

Abschiebungen sind derzeit also nicht möglich, langfristig werden sich wohl China und Russland der Situation annehmen und in der Region an Einfluss gewinnen. „Das hat sich bereits abgezeichnet“, sagt Feichtinger, und sieht sogar die Möglichkeit, dass diese Länder als Ordnungsmächte einschreiten könnten, falls die Taliban erstarken. Denn besonders die umliegenden Länder haben ein großes Interesse an einer Stabilisierung. Europa hingegen könne realistischerweise kaum etwas bewirken: „Europa hat natürlich größtes Interesse an einem stabilen Afghanistan, aber die Möglichkeiten, dort einzuwirken, gehen derzeit gegen Null.“ Essenziell sei derzeit humanitäre Hilfe, sagt Feichtinger: „Hier muss man schauen, dass die Möglichkeiten erhalten bleiben und man über die Grenzübergänge und Flugplätze noch ins Land kommt. Ganz wichtig ist, Hilfe so nahe wie möglich am Ort des Geschehens zu leisten: sichere Camps, entsprechende Versorgung, auch medizinische. Da haben wir beim Syrien-Krieg versagt. Wir haben gesehen, dass sich die Situation in Jordanien enorm zuspitzt, im Libanon enorm zuspitzt, und dennoch wurden die Hilfsgelder reduziert. Das kann so nicht sein.“