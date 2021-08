Sorge um Afghanistan: Heuchelei und Zynismus

Umso verwunderlicher ist es, dass die USA, NATO und Co. tatsächlich glaubten, die Steinzeitislamisten würden sich an diesen Deal halten. Dass die NATO nun in Sorge um die Menschen in Afghanistan ist, kommt Heuchelei gleich. Dass die USA mit dem erhobenen Zeigefinger drohen und die Taliban bitten, sie mögen doch friedlich bleiben, ist geradezu zynisch. Die USA hat über Nacht ein Vakuum am Hindukusch hinterlassen, das Russland, China und Pakistan füllen werden. Warlords werden mit Geld und Waffen beliefert. In einem Land, in dem seit 40 Jahren Krieg herrscht, wird das Resultat Tod, Zerstörung und Flucht sein.