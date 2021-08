„Eigentlich haben wir schon einen Abschiebestopp“

Immer mehr Länder setzen Abschiebungen in die Krisenregion Afghanistan aus - Österreich will hingegen weiterhin an den Rückführungen festhalten. De facto gibt es aber bereits einen Abschiebestopp, wie der Völkerrechtsexperte Ralph Janik erklärt. Aus juristischer Sicht sei die Sache „ziemlich einfach“ und Abschiebungen daher auch nicht möglich, so der Experte. Ähnlich sieht das der grüne Koalitionspartner.