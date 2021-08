RAI sendete Tonaufnahme mit Stimme von Mafia-Pate

Die Italiener haben erstmals die Stimme der seit mehr als 30 Jahren gesuchten Nummer eins der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, zu hören bekommen. Die RAI 1 Tagesschau Tg1 sendete am Donnerstagabend eine Tonaufnahme mit der Aussage des meistgesuchten Mafia-Bosses Italiens vor Ermittlern am 18. März 1993 in der sizilianischen Stadt Trapani.