Boss der Mafia-Bosse war in Wienerin verliebt

Matteo Messina Denaro wurde in die ebenso mächtige wie berüchtigte sizilianischen Mafiafamilie hineingeboren. Mit 14 Jahren lernte er schießen und mit 18 Jahren mordete er erstmals. Nach dem Tod von Totò Riina 2017 soll er dann den Aufstieg zur absoluten Nummer 1 der Cosa Nostra in Sizilien geschafft haben und gilt vielerorts als neuer „Boss der Bosse“. Denaros Leben als angehender Chef-Mafioso ist von ausschweifenden Champagner-Partys am Strand, Sportautos, teuren Rolex-Uhren und schönen Frauen geprägt.