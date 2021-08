Ritt auf der Rasierklinge sorgt für Sorgenfalten

Zweikämpfe auf der Rasierklinge sind zwar in der MotoGP für die Fans das Salz in der Suppe - aber nachdem die superschnelle Strecke in Spielberg, die nächste Saison (Baubeginn ist diesen November) mittels einer Schikane entschärft wird, in den letzten drei Rennen drei (!) Abbrüche gefordert hatte, ist Vorsicht das Gebot der Stunde.