Die „Krone“ sucht die schönsten Sternschnuppen!

Sternschnuppenfoto hochladen

Wenn Sie ein Foto von Ihrem Ausblick geschossen haben, laden Sie es hier hoch oder senden Sie es an leserreporter@krone.at. Mit etwas Glück wird Ihr Sommerfoto in der Kronen Zeitung abgedruckt und Sie erhalten ein Leserhonorar in Höhe von 55 Euro. Außerdem werden die schönsten Fotos auf krone.at mit der Community geteilt!