Genialer Schachzug lässt Chelsea über Titel jubeln

Weil Gerard Moreno nach herrlicher Ferserl-Vorarbeit von Dia in Minute 73 den Führungstreffer von Ziyech (27.) ausglich. Der Chelsea-Angreifer hatte die Engländer nach einer Havertz-Vorarbeit in Führung gebracht, damit eine bärenstarke Halbzeit der Blues gekrönt. In der Villarreal kaum ins Spiel fand, erst durch einen Lattenkracher von Alberto Moreno (45+3) wachgerüttelt wurde. Und in Durchgang zwei das aktivere Team war. Gerard Moreno scheiterte (52.) noch einmal an der Stange, ehe er den Tabellensiebenten der Primera Division in die Verlängerung schoss, sich so zum Rekordtorschützen des „gelben U-Bootes“ machte.