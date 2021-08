Kilger kauft sich jetzt auch bei M&H ein

Vom Wachstumspotenzial überzeugt

Für Kilger ist jedenfalls klar: „Mit dieser Beteiligung erweitern wir unsere Gruppe um eine weitere Zukunftstechnologie, von deren künftigem Wachstumspotenzial wir überzeugt sind. Am 3D-Druck wird in den nächsten Jahren kein Weg vorbeiführen.“ M&H hat sich unter anderem als Zulieferer für die Formel 1 einen Namen gemacht. „Nun werden wir in neue Technologien investieren und das Know-how am Standort weiter verstärken“, hat der gelernte Wirtschaftsprüfer in Ilz viel vor.