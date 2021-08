Strebinger: Perfektionist hat Lunte gerochen

Famagusta ist erfahren, wird daheim anders auftreten. Es liegt an uns. 90 Prozent werden nicht reichen.„ So kennt man Richard Strebinger. Auch wenn nach dem Heim-3:0 gegen Anorthosis einige die “Gefahr„ morgen nicht mehr ernst nehmen, sich schon im Europa-League-Play-off wähnen, der Goalie bleibt vorsichtig. Seit 2015 wurde er zu “Richi rich" - reich an Erfahrung: Krisen, Trainerwechsel, Vizemeister-Titel, zur Nummer zwei degradiert, Verletzungen.