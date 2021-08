Biker (53) krachte gegen Rad von Lkw und stürzte

Am Motorrad entstand Totalschaden

Durch die Kollision wurde der vordere Reifen samt Stoßdämpfer und Aufhängung vom Motorrad abgerissen. Der Lenker stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei erheblich verletzt. Die Rettung brachte den Verletzten zur Untersuchung in die ortsnahe Arztpraxis. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Lkw wurde nur leicht beschädigt. Die Gerlos-Bundesstraße war für etwa eine Stunde erschwert passierbar.