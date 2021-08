Erreicht neue Welle an Flüchtlingen auch Kärnten?

Weil im Burgenland weiter kein Ende der Flüchtlingsaufgriffe in Sicht ist, müssen andere Bundesländer beim Aufnahmeverfahren mitanpacken. Die Datenerfassung zur Bearbeitung des Asylstatus wird, wie berichtet, mittlerweile ja auch in der Kärntner Landeshauptstadt abgewickelt. „Die Asylwerber bleiben jedoch nur während dieser Bearbeitungszeit in Kärnten - maximal zwei bis drei Tage. Danach werden sie wieder zurück in jene Bundesländer gebracht, in denen sie aufgegriffen worden sind“, sagt Rainer Dionisio von der Landespolizeidirektion.