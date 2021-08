Romandebüt schaut hinter die schönen Fassaden

„Jeder Schreibtag wird von einer Mikrokrise eingeläutet, die ich überwinden muss“, sagt Romina Pleschko, die aus Gmunden stammt und in Wien lebt. Und trotzdem ist sie Autorin. Ihr erster Roman trägt den Titel „Ameisenmonarchie“ (Kremayr & Scheriau, 20€). Darin verfolgt sie slapstickartig fünf Großstädter, die alle in einem Zinshaus leben, bis in ihre intimsten Ecken.