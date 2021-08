Panne bei Tower Bridge: Verkehrschaos in London

Die berühmte Tower Bridge im Zentrum der englischen Hauptstadt London hat sich am Montagnachmittag wegen eines technischen Defekts nicht mehr schließen lassen. Auf Aufnahmen des britischen Senders ITV sind die beiden Brückenflügel in hochgeklapptem Zustand (Bild oben) zu sehen. Die Folge: Ein veritables Verkehrschaos in der Millionenmetropole.