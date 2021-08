Hexenschuss bei Sturm - Premierensieg soll her!

Nach zwei souveränen Siegen zum Meisterschaftsstart ging Sturm II zuletzt erstmals leer aus. Doch das 0:3 in Vöcklamarkt ist abgehakt, war für die schwarzen Verantwortlichen auch kein Beinbruch. „Ich bin nicht beunruhigt, denn wir haben nicht schlecht gespielt. Allerdings haben wir aus drei guten Möglichkeiten im Gegensatz zu den Spielen davor kein Tor erzielt“, meint Trainer Thomas Hösele, dessen Truppe heute im Steirer-Derby daheim gegen Allerheiligen auf die Siegesstraße zurück will. Ob Tormann-Talent Luka Maric wieder zwischen den Pfosten steht, ist noch offen. „Luka hat einen Hexenschuss, sein Einsatz ist fraglich“, sagt Hösele.



Derby Nummer zwei

Steirer-Derby Nummer zwei geht in Gleisdorf über die Bühne. Mit Deutschlandsberg wartet jedoch eine verdammt harte Nuss auf die Truppe von Trainer Thomas Raffl. Die Hausherren laufen dem ersten Dreier noch hinterher - klappt’s gegen die bislang makellosen Weststeirer (drei Spiele, drei Siege)? „Wir waren schon knapp dran, aber uns hat noch das nötige Spielglück gefehlt. Mit dem Saisonstart können wir zufrieden sein, schließlich haben wir in den Derbys auswärts gegen Weiz und Allerheiligen jeweils ein Remis erreicht“, erklärt Raffl, der im Sommer drei Stützen verlor. „Wir haben schon einen großen Umbruch gehabt, die Mannschaft wird daher auch noch ein bisschen Zeit brauchen.“