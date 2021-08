Junger Biber sorgt für Polizeieinsatz in Rankweil

In Transportbox gescheucht

Beim Eintreffen vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte tatsächlich einen gut 70 Zentimeter großen Biber im Bahnhofsbereich. Das Tier verhielt sich laut Polizeiangaben passiv, behielt die Beamtinnen und Beamten aber genau „im Auge“ und machte keinerlei Anstalten in einen der Züge zu steigen. Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Tierrettung gelang es gemeinsam, das Jungtier in die Transportbox zu scheuchen.