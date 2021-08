E-Bikerin verlor nach heftigem Sturz Bewusstsein

Zwei E-Bike-Fahrer und ein Mountainbiker haben sich am Samstag bei Unfällen in Tirol schwere Verletzungen zugezogen. Eine 24-jährige E-Bikerin kam in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und erlitt so schwere Schädelverletzungen, dass sie das Bewusstsein verlor und zu krampfen begann. Im Kühtai (Bezirk Imst) stieß ein 55-jähriger E-Biker mit einem Jugendlichen zusammen, im Zillertal prallte ein 62-jähriger Mountainbiker gegen eine Schranke.