Selena Gomez: „Habe mein Leben an Disney verkauft“

Abrechnung mit Disney

Auch wenn sie Disney ihre Karriere zu verdanken habe, sehe sie diese Zeit und ihren ehemaligen Arbeitgeber mittlerweile mit anderen Augen, verriet die heute 29-Jährige in einem Interview bei einer Pressekonferenz. „Ich habe mein Leben in einem sehr jungen Alter an Disney verkauft“, so Gomez offen. Sie sei viel zu naiv gewesen, räumte die Schauspielerin und Sängerin ein. „Ich war ein Kind, ich wusste nicht, was ich tat. Ich rannte einfach am Set herum.“