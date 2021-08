Herzog stand Marathon heldenhaft durch

Noch professioneller in Paris 2024

Für Peter Herzog, so Hannes Langer, sei es die „heutige Herausforderung“ gewesen, in einem so gewaltigen Klassefeld zu bestehen. „Peter war sicher sehr gut in Form, heute war es für ihn die neue Erfahrung, in einem so dichten Feld zu laufen.“ Was ihm bei den schwierigen Bedingungen gut gelungen war. Langer: „Auch wenn es nicht ganz so heiß war wie tags zuvor, herrschten mit der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Wind sehr, sehr schwierige äußere Bedingungen.“ Als Trainer habe er wieder einmal viel dazu gelernt. „Die Erwartung war vielleicht, was den Peter anbelangt, ein bisschen höher, aber er ist zufrieden und ich bin es auch mit ihm, ich freue mich mit ihm, dass er dieses Erlebnis hat positiv abschließen können! Ich glaube, dass wir auf Seiten der österreichischen Leichtathletik aus dieser Veranstaltung viel mitnehmen sollten und die Spiele in Paris in drei Jahren eventuell mit einem noch größeren Team unter noch professionelleren Bedingungen als schon jetzt ansteuern können.“ Der Coach dankte ausdrücklich dem ÖOC und dem ÖLV für die Unterstützung und das Vertrauen in den letzten Jahren: "Nur so konnten wie in Sapporo dabei sein!