29-jähriger Deutscher stürzte mit seinem E-Bike

Am Samstag gegen 15 Uhr kam ein 29 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger mit seinem E-Bike bei der Talabfahrt von der Gerlitzen am Hüttersteig auf einer Seehöhe von 1300 Meter zu Sturz. Er verletzte sich dabei an der Schulter und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung (Rotes Kreuz Kärnten) und der ebenfalls verständigten Bergrettung Villach (sechs Mann) in das LKH Villach gebracht.