7. Goldmedaille: Brite schreibt Geschichte

Am Schlusstag in Tokio überraschte der Mehrfach-Weltmeister mit einer frühen Attacke die Konkurrenten und gewann überlegen vor dem Malaysier Azizulhasni Awang und Weltmeister Harrie Lavreysen. Der Niederländer hatte im Einzel- und Team-Sprint triumphiert. „Ich habe noch nie so ein Rennen gesehen, der Kerl fuhr die Distanz vorneweg, einfach unglaublich“, sagte Hoy als BBC-Co-Kommentator. Die zwei Lokalmatadore hatten es in der in Japan tief verwurzelten Disziplin nicht in das Finale geschafft.