500.000 Impfdosen gehen nach Bosnien-Herzegowina

500.000 Impfdosen AstraZeneca werden sich am Montag per Kühl-Lkw von Wien auf die Reise nach Bosnien und Herzegowina machen und sollen am Dienstag in Sarajevo ankommen. „Ich freue mich, dass wir nun Bosnien und Herzegowina auch mit einer direkten Lieferung Impfdosen aus Österreich unter die Arme greifen können“, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laut Aussendung am Sonntag