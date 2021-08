„Um Windräder zu bauen, wurden die Feuer gelegt!“

„Feuersbrunst in Athen“, „Griechenland in Flammen“ (siehe auch Video aus einem Vorort Athens) - die Headlines über das Inferno in Griechenland begleiten uns seit gut einer Woche. In Wien wirkte alles noch so weit weg, doch als der Flieger kurz vor unserem Zielflughafen am Peloponnes noch eine Warteschleife drehen musste, waren die ersten Rauchsäulen deutlich zu sehen und das unsichere Gemurmel im Flugzeug zu vernehmen. krone.at-Redakteur Max Mahdalik berichtet aus Griechenland.