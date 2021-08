Feuer in Griechenland: Athen droht „Riesenproblem“

Stromausfälle in Athen, ein Todesopfer

Wegen der unkontrollierten Waldbrände im Norden von Athen fällt in der griechischen Hauptstadt zunehmend der Strom aus. Bereits am Donnerstag war in der betroffenen Region vorsorglich ein Verteilerknoten abgeschaltet worden. Der staatliche Netzbetreiber kündigte am Freitagmittag an, einzelne Athener Stadtteile vorübergehend und planmäßig vom Netz zu nehmen, um die Versorgung insgesamt aufrechtzuerhalten zu können. In einem Vorort der Hauptstadt wurde indessen ein 38-Jähriger von einem umstürzenden Strommast getötet.