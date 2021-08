Ab 17 Uhr LIVE: LASK gastiert bei Angstgegner WSG

WSG noch in Findungsphase

Thomas Silberberger hat gute Erinnerungen an den LASK, ist aber überzeugt, dass Statistik nicht Fußball spielt. „Das war in der alten Saison, in der wir gegen den LASK vier Mal den richtigen Spielplan gewählt haben“, betonte der WSG-Trainer. Sein Team befindet sich nach zahlreichen Ab- und Zugängen teils noch in der Findungsphase. Vom 18-Mann-Kader seien elf Spieler neu dabei, rechnete Silberberger vor. Die ersten beiden Spiele gegen Admira und die Wiener Austria endeten jeweils nach Führung mit 1:1.