LIVE: Austria Klagenfurt muss gegen Hartberg ran

Die Klagenfurter Stärke ist für Russ „richtig schwierig einzuordnen“. Er erwartet den Aufsteiger jedoch „schon eher defensiver. Vorne draufgegangen sind sie selbst in der Aufstiegssaison nicht, in der sie ihre Tore durch Umschaltsituationen gemacht haben.“ Hartberg verlor zuletzt gegen Altach 1:2, durch „dumme Fehler“, wie Russ betonte. Im Offensivspiel will der Nachfolger von Markus Schopp noch mehr Spieler in den Strafraum bringen. „Und der Lauf zur ersten Stange muss sich noch verbessern.“