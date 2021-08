Ab 17 Uhr LIVE: Salzburg empfängt die Austria

Nach dem FC Barcelona gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) die Wiener Austria in der Red Bull Arena. Statt eines weiteren Testspiels gegen ein internationales Schwergewicht geht es für Serienmeister Salzburg in der Fußball-Bundesliga um Punkte. Die Bullen wollen an ihren bisher makellosen Saisonstart anknüpfen. Vor dem 2:1 gegen Barca gab es in der Liga ein überzeugendes 7:1 gegen Ried. „Wir gehen natürlich mit breiter Brust in die Partie“, sagte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER (siehe unten) bleiben Sie am Ball.