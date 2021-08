LIVE ab 17 Uhr: Sturm will gegen Altach nachlegen

Der sichere Sieg im Lavanttal tat Sturm nach dem Auftakt-1:3 gegen Salzburg in jedem Fall gut. „Vor allem in der ersten Hälfte war es eine grandiose Leistung“, erinnerte sich Ilzer, der gegen Altach die „Entschlossenheit und guten Laufwege, die uns gegen den WAC ausgezeichnet haben, wieder wahrnehmen“ will. Der Coach erwartet aber eine durchaus fordernde Aufgabe für Jörg Siebenhandl und Co.