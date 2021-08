Ab 17 Uhr LIVE: Rapid gegen WAC

Rapid empfängt in der dritten Runde der Bundesliga heute den Wolfsberger AC. Schaut man sich die Tabellensituation beider Teams an, könnte man von einem Kellerduell sprechen. Die Hütteldorfer zieren das Tabellenende, die Kärntner sind Neunter - beide Teams halten nach zwei Runden bei nur einem Zähler. Der Anspruch ist bei beiden Klubs natürlich ein anderer, Ziel am Sonntag ist daher jeweils der erste Saisonsieg in der Liga. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei!