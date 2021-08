ÖGB hat neuen Arbeitsrechtsexperten im Team

Der neue Rechtsschutz-Sekretär heißt Manuel Ganahl und beantwortet seit Juni sämtliche Anfragen von Arbeitnehmern in Sachen Arbeitsrecht. Der ÖGB hat seit der Coronapandemie registriert, dass sich die Anfragen zu diesen Themen häufen. Viele Fragen drehen sich um Home Office, Kurzarbeit, Urlaub und Quarantäne. Die Verunsicherung in diesem Bereich ist groß. So wollen viele etwa wissen, ob der Chef danach fragen darf, wohin man in Urlaub fährt.