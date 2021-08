Armbänder sollen Gastro-Kontrollen vereinfachen

„Wer vorweisen kann, dass er die Voraussetzungen für einen Gastrobesuch erfüllt, erhält ein Armband“, erklärt Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider. Jeder, der dieses Angebot in Anspruch nehmen will, muss einen negativen PCR-Test oder eine Impfbestätigung zum Testcontainer am Alten Platz mitbringen.