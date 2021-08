Weiße Dienerin Gottes als guter „Engel“ der Pilger

Hospiz zur Heiligen Familie

2008 übersiedelte sie ins österreichische „Hospiz zur Heiligen Familie“ in Jerusalem. Sie diente bis im August 2019 an der Via Dolorosa, half den Armen, erfreute heimische Pilger mit ihrem berühmten Apfelstrudel und war als Vize-Rektorin (Rektor Markus Stephan Bugnyar) erfolgreiche hauswirtschaftliche Leiterin. Unter den prominentesten Gästen waren viele Spitzenpolitiker, Bischöfe und Kardinal Christoph Schönborn: „Gerne erinnere ich mich an die reizende Schauspielerin Senta Berger.“