Edel-Tester: Teilzeitpilot gibt am Ring Vollgas

Viele Experten mutmaßen, dass Pedrosa Blut geleckt hat, doch Dani wehrt Comeback-Spekulationen ab: „Es ist nur für ein Rennen. Ich bin nicht vorbereitet für eine ganze Saison“, so der 54-fache Grand-Prix-Sieger und dreifache Motorrad-Weltmeister. „Mir gefällt, dass KTM mehr erreichen will. Weil sich die MotoGP rasant entwickelt, will ich in der Rennsituation erfahren, wie ich besser helfen kann“, so der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister.