„Dodgeball Academia“ inszeniert Völkerball als RPG

Das Entwicklerstudio Pocket Trap hat mit „Dodgeball Academia“ ein unkonventionelles Rollenspiel veröffentlicht, in dem man sich an einer Völkerball-Akademie einen Namen machen muss. Der Spieler knüpft Freundschaften mit seinen Mitschülern, stellt sich Völkerball-Matches in der Kampagne und im lokalen Mehrspielermodus. „Dodgeball Academia“ ist für die Nintendo Switch, PC, PS4 sowie Xbox-Konsolen verfügbar. Preis: 25 Euro.