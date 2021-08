„Emil und ich haben uns gut verstanden“

„Krone“: Sie sind seit 21 Jahren bei der Alpinpolizei, das war dennoch kein normaler Einsatz.

Martin Loitlesberger: Nein, diese Rettungsaktion war außergewöhnlich. Allein schon, weil der Hubschrauber die Bergsteiger zwar noch orten konnte, eine Bergung aus der Luft aufgrund der Wetterlage aber nicht mehr möglich war. Wir mussten terrestrisch bergen, so wie früher. In so einer Intensität ist ein Einsatz selten.