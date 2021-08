6-stündige Rettungsaktion im Nebel am Feuerkogel

Ein 32-jähriger Deutscher unternahm am 3. August 2021 gemeinsam mit seinem 3-jährigen Sohn und seinem 23-jährigen Bruder eine Wanderung im Höllengebirge von der Feuerkogelseilbahn in Ebensee mit geplanter Nächtigung auf einer Hütte am Berg. Am 4. August 2021 nach dem Frühstück wollten die Wanderer wieder zurück zur Bergstation gehen. Dabei hatte der Vater seinen Sohn in einer Rückentrage und dessen Bruder trug den Rucksack samt Ausrüstung und Schlafsäcken.