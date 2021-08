AK fordert Bewilligung für Baugrundkäufe

Die Immobilienlage in Vorarlberg ist seit Jahren angespannt. Während die Löhne kaum gestiegen sind, sind die Preise für Eigentumswohnungen und Baugründe explodiert. Und ein Ende der Preissteigerungen ist noch immer nicht in Sicht. Dieses Missverhältnis ist auch der Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg ein Dorn im Auge. „Eigentum können sich nur mehr Reiche leisten“, erklärt AK-Direktor Rainer Keckeis. „Junge dagegen kommen großteils gar nicht mehr in die Nähe von leistbaren eigenen vier Wänden“, klagt er.