Bunte Blumenpfade über dem grauen Nebelmeer

Der Hochblanken ist ein schroff abfallender 2068 Meter hoher Gipfel in den Damülser Bergen des Bregenzerwaldgebirges. Um das hölzerne Gipfelkreuz zu erreichen, startet man von Damüls entweder zu Fuß oder mit dem Uga-Express (Sessellift) in Richtung Bergstation direkt gegenüber dem Gasthof Elsenalpstube (1830 m). Von dort marschiert man zunächst entlang eines beschilderten Güterwegs vorbei an der Vorderen Ugaalpe und dem nahegelegenen Bergsattel Ugner Höhe. Ein weiß-rot-weiß markierter Wanderweg führt anschließend über Weidegründe am Fuße der imposanten Damülser Mittagsspitze vorbei, die wie ein gewaltiger Schiffsbug 2095 Meter in die Höhe ragt. Sie ist wohl das bekannteste Wanderziel in der Region. Eine Tour auf den Hochblanken ist jedoch familienfreundlicher und nicht weniger lohnenswert.