Spielberg-Grusel: Als Motorräder zu Raketen wurden

„Solche Szenen sind zu vermeiden. Die Fahrer müssen mit Hirn fahren, um nicht in solche brenzligen Situationen zu kommen. Sie müssen in jenem Rahmen fahren, in dem sich auch noch reagieren können. Denn so viele Schutzengel wie im Vorjahr werden nicht immer da sein. Es war nur Glück, dass letztes Jahr nicht mehr passiert ist“, sagt der ehemalige MotoGP-Fahrer. Dass die Bilder aus dem Vorjahr negative Einflüsse auf die Psyche der Piloten haben, glaubt Hofmann nicht: „Das konnten sie schon letztes Jahr eine halbe Stunde nach dem Vorfall ausblenden. Damit können die Fahrer ein Jahr danach gut umgehen."