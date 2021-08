Fans bangen: Rossis letzter Österreich-Auftritt?

Er ist der einzige Pilot im aktuellen WM-Feld, der schon 1996 und 1997 auf dem A1-Ring in Österreich gefahren ist. Die Rede ist von Valentino Rossi, neunfacher Weltmeister und mit 42 Jahren die lebende Ikone im Motorrad-Sport schlechthin. Der „Doktor“ ist nun zweimal in Folge auf dem Red Bull Ring in Spielberg zu sehen - wie viele befürchten zum letzten Mal. Um den Mann mit der berühmten Startnummer 46 gibt es anhaltend Rücktrittsgerüchte.