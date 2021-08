Knöchel angeschwollen: Wanderin mit Heli geborgen

Am Dienstag gegen 14 Uhr wanderte die 50-Jährige in Prägraten in der Venediger Gruppe über den Wandersteig vom Eissee in Richtung Eisseehütte. „Auf einer Seehöhe von 2600 Metern rutschte die Frau auf grasigem Untergrund aus und verknöchelte sich", heißt es seitens der Polizei.