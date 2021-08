Brände bedrohen Kraftwerk und antikes Olympia

Auch in Süditalien keine Entspannung in Sicht

Auch in Italien kämpfen die Feuerwehren weiter gegen die Flammen. Die Einsatzkräfte sprachen von mehr als 500 Waldbrandeinsätzen. Mehr als die Hälfte davon gab es in Sizilien, Kalabrien und Apulien. Die Flammen lodern an Ständen, Ferienorten, in Wäldern und um Wohngebiete. Der Zivilschutz stufte die gesamte Insel Sizilien in die höchste Brandrisikostufe ein. Für Palermo und Catania sind Temperaturen um die 40 Grad prognostiziert.