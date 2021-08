Bitte ankreuzen: Ja, Nein, Vielleicht, Weiß nicht

Umgekehrt ist es auch nicht selbstverständlich, dass Menschen ihre sexuelle Lust enthusiastisch zeigen. Es gibt zwar viele Argumente dafür, warum es gut ist, seine Lust deutlich auszudrücken. So finden Menschen die Lust der anderen oft sehr erregend. Stöhnen fördert wegen der tiefen Atmung den eigenen Orgasmus. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, kann es sogar anturnend sein, über Sex während dem Sex zu sprechen. Aber in ihrer Lust sind Menschen sehr unterschiedlich. Je nach Partner wird sexuelle Begeisterung also anders aussehen. Passive Zustimmung macht es dem Partner oder der Partnerin schwerer, ohne zu reden herauszufinden, ob der Sex noch Spaß macht. Und über Sex zu reden haben viele Menschen leider nie geübt.