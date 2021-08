In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulanzlösung

„Meine 74-jährige Mutter hat einen Handyvertrag, den wir mit Juli kündigen wollten. Das wurde jedoch abgelehnt“, so Anny F. aus Niederösterreich. Grund sei neben dem Bezug eines Handys eine monatliche Gutschrift, die Frau F.s Mutter in Anspruch genommen habe, weshalb sich der Vertrag bis Juli 2022 verlängert habe. Auf die Bitte der Ombudsfrau hat A1 den Fall geprüft und besonders kundenfreundlich reagiert. Der Vertrag wird in Kulanz ausnahmsweise Ende Juli beendet.