Jeder Siebente hat einen Zweitwohnsitz im Grünen

Haus am Meer idealster Zweitwohnsitz

Ein Haus am Meer sei für die meisten Österreicher der ideale Zweitwohnsitz (40 Prozent), gefolgt von einer Immobilie an einem See oder Teich (36 Prozent). Von einer Hütte in den Bergen träume jeder Fünfte, ein Domizil auf einer Klippe mit Meerblick wünschen sich 18 Prozent. Weniger beliebt seien eine Hütte im Wald (14 Prozent) oder ein Bauernhof (10 Prozent). Ein Haus in der Nähe einer Skipiste sei gar nur für sechs Prozent der Befragten interessant. Ähnlich verhält es sich mit alten Schlössern, Schrebergartenhäusern, Villen mit vielen Zimmern und Immobilien in angesagten Stadtvierteln als Zweitwohnsitz, heißt es in einer Aussendung von ImmoScout24 am Dienstag. Bei der Befragung waren Mehrfachnennungen möglich.